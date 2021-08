El otro día, cuando me hallaba dando uno de mis rutinarios paseos diarios, coincidí con un vecino en la misma caminata, y entre conversaciones triviales surgió la tan socorrida charleta sobre política, políticos y sus “apesebrados” vicios y demás corruptelas.

Cuando trato sobre estos temas me enciendo y suelo meter a toda la clase política en el mismo saco de mierda, probablemente sin razón aparente alguna, pero sin duda movido por el sentimiento nauseabundo que me produce la política vigente; algo así como si se tratase de un sarpullido sin posibilidad de antídoto.

Y así se lo hice saber al acompañante, manifestando mi desarraigo generalizado ante todo el espectro político. El contertulio en cuestión se sintió ofendido y me lanzó el siguiente reto:

–Todos los grupos políticos no son iguales –me contestó un tanto molesto–. Te doy toda la noche para que medites sobre alguna incongruencia del partido Unidas Podemos.

Ni que decir tiene que me sobró noche, pero no razones para rebatir al acompañante, acompañanto, acompañanta, o como tengan a bien entender los adláteres de ese partido. También me sobrarían razones más o menos “francas” para rebatir ideologías, formas y maneras de actuar de otros partidos. Pero eso será cuando cambie de acompañante.