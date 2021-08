Hay que reconocer que el servicio de menores de la Xunta hace cosas muy bien, pero en ocasiones llega tarde y a veces falla estrepitosamente. Me gustaría aclarar el término de “maltrato” y explicar porque me siento así.

Soy un acogedor de una niña que ahora tiene 15 años, desde hace 2 años y 5 meses, y honestamente mi anterior trato con adolescentes fue hace 35 años, cuando mis amigos y yo lo éramos. Gracias al equipo de Aldeas Infantiles aprendimos mucho, y la convivencia fue mejorando poco a poco hasta el fin de semana pasado, en el que después de un inocente castigo sin salir y sin móvil por trastadas reincidentes, la niña decidió que estaría mejor sin nosotros.

Nos despertamos a las 2:00 y con lo primero que encontramos bajamos a la calle a ver si la veíamos, pero solo encontramos unos calcetines tirados por la acera. El siguiente paso fue denunciar la desaparición en la Policía Nacional y acto seguido recorrer durante toda la noche los sitios que frecuentaba. También le revisé el móvil y volví a la Policía para aportar nuevos datos y continuar a la espera de noticias. Y como el que espera desespera, volví a las 13:00 a la Policía donde me dijeron que la niña estaba en la Guardia Civil de Cangas, pero que ellos se pondrían en contacto conmigo. En esta situación la paciencia es una virtud que tenía olvidada así que me puse en contacto con el cuartel de la Guardia Civil y de malos modos me dijeron que estaban haciendo gestiones y que me llamarían más tarde. Horas más tarde volví a llamar y lo único que me dijeron es que la Xunta se había llevado a la niña y que ellos no tenían la obligación de llamarme.

Sigo esperando la prometida llamada de la Guardia Civil, y de la Xunta obtuve información al día siguiente después de pasar 40 minutos intentando contactar por teléfono en las escaleras de la delegación de Vigo. Siento que me han tratado mal, me han maltratado, negándome la tranquilidad de una información a la que tenía derecho. El trago de estos días iba a ser amargo de todas formas, pero un poco de empatía e información podía haberlo suavizado un poco.