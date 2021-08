Si hace unas semanas el ministro Garzón nos sorprendió con unos sanísimos consejos sobre la reducción de la ingesta cárnica –rápidamente matizados por su jefe al salir este en defensa de un buen chuletón–, hoy este bienintencionado político demuestra de nuevo preocupación por nuestro bienestar con los trámites para llevar a buen puerto un Real Decreto que regulará el juego en línea.

Si el texto pasa el filtro de Bruselas y ve la luz, como se tiene previsto, a principios del año próximo, el millón y medio de aficionados a este tipo de apuestas no podrán gastarse más de 600 euros al día o 1.500 a la semana (menos en el caso de ser jóvenes o jugadores considerados de alta intensidad). También se limitará el pago con tarjetas de crédito (para evitar, señala Garzón, que se gaste lo que no se tiene) y los usuarios de estos casinos virtuales deberán fijar antes de iniciar sesión la duración máxima de esta y un límite de pérdidas, que cuando se alcancen darán término a la partida.

Me cuesta entender por qué el gabinete de Sánchez no tiene en más alta estima a este ministro, pues gracias a él vamos a acabar viviendo más años y con más cuartos en el bolsillo. Deberían tomar ejemplo titulares de carteras como la de Sanidad, Carolina Darias, y fijar un cupo máximo de cruasanes por semana para cada ciudadano, no sea que vaya el colesterol que rebosan estas delicias a jugarnos una mala pasada.

Mi más profundo agradecimiento, Sr. Garzón, por levantarse cada mañana preocupado por nosotros. Su disposición no dista de la que manifiesta este escribiente para con sus dos hijos, con la única salvedad de que estos no han estrenado todavía su segunda década.