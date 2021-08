O Gaudeamus Igitur (“Alegrémonos pois”) é unha canción estudantil de autor anónimo. Na realidade se titulaba “De brevitate vitae” (Sobre a brevidade da vida), e cantouse nun principio nas universidades alemanas a mediados do século XVIII.

Gaudeamos igitur, juvenes dum sumus....Que traducida a primeira estrofa di así: “Alegrémonos pois, mentres sexamos xoves, tras a divertida xuventude, tras a incómoda vellez, recibiranos a terra”. Segue a composición con seis estrofas máis dun contido que trata de enxalzar a vida mostrando a xovialidade propia da xuventude.

Xuventude divino tesouro, se di con razón. Pois é unha etapa da vida que hai que coidala porque dela depende o futuro da sociedade. É cando o corpo e a mente están cheos de enerxía para gozar máis da diversión, e ó mesmo tempo poder formarse na procura dunha vida de calidade.

A través da historia houbo diversas xeracións de xoves que se foron marcando polas situacións sociais que moitas veces lle impediron desenrolar o papel fundamental que debe ter. Ás veces se fala de xeracións perdidas, como por exemplo a situacións de guerras; e mesmamente o azoute das drogas que minguan parte da nosa xuventude.

Os que xa pasamos esa etapa podemos meditar un pouco do que fixemos nela e non puidemos ou non quixemos facer. Moitas veces sabemos que é difícil conxugar a ansia de diversión coa formación necesaria nesas idades. Por iso desde a casa ten que haber unha educación onde a ética sexa a base na preparación para a vida. Na conciencia de ser útiles na busca dunha sociedade cada vez mellor.

Por outra banda, non cabe dúbida da función que debe ter o Estado na procura de poñer os medios necesarios e responsables para que a nosa xuventude poida acadar os obxectivos na construción dun bo futuro para todos.