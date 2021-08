Iso está claro, unha vez máis Cangas volve ser noticia polos triunfos dos nosos mozos e mozas que unha vez máis volveron das Olimpiadas sumando máis medallas á colección que xa temos desde hai anos, sobre todo en piragüismo.

Hai uns días que un par de partidos políticos están a pedir que se faga unha homenaxe aos nosos deportistas, iso sí cada un por separado, e iso quere dicir que non pensan só nos deportistas, senón máis ben no partido que representan, en poucas palabras xa están a facer campaña electoral, ata do deporte aprovéitanse, en fin“polos seus feitos os coñeceredes”( Lc. 6.43-44).

O ideal sería que todos aqueles que forman a corporación municipal unísense e por unha vez deixasen as súas diferenzas ao carón, para darlle a benvida a estes deportistas que ben llo merecen, e non estaría de máis felicitar ao “Club do Mar Ría de Aldán”, berce dos mellores remeiros e piragüistas do mundo; non en balde daí saíron David Cal, Carlos Pérez, Teresa Portela e unha longa lista.

Este ano Rodrigo Corrales, un xogador que saíu do Frigoríficos do Morrazo e coa selección volveu de Tokio coa medalla de bronce, unha mostra do gran traballo está a facer todo o equipo que forma este clube, que leva moitos anos en primeira liña.

É por isto que volvo repetir señores e señoras concelleiras de Cangas do Morrazo, representan a todo o pobo non só aos que votaron a cada partido, deixen de facer campaña electoral a conta do deporte e celebren todos xunto ao pobo esa merecida homenaxe a tódolos que participaron nas Olimpiadas e puxeron a Cangas no mapa do mundo con Maiúsculas.