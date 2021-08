A la vista de los más que gravísimos hechos de Afganistán, cabe preguntarse en qué manos se encuentra la gobernanza de los pueblos. Lo único bueno que tienen los errores, son las duras y sabias lecciones que podemos sacar de ellos. Hay que decir que los errores son de humanos, pero claro cuando estos son muy frecuentes y de ellos no se saca nada en limpio, esto es muy grave.

Que la primera potencia mundial en armamento haya tenido este gran error, pues no se entiende. Vuelvo a decir lo mismo que en otra ocasión he comentado. En el Pentágono (el edificio más grande del mundo) en donde trabajan unas 20.000 personas, tiene que haber unas 200 personas con unas mentes privilegiadas, que cuando se toma la decisión de atacar o invadir un país, deben de hacer constar las ventajas, inconvenientes y posibles resultados que de ello pueda derivarse.

Cuando se toma la decisión de consentir el asalto al Canal de Suez en 1956, los graves sucesos el mismo año de la entrada de los tanques en Budapest, el dejar levantar el muro de Berlín en 1961, dejar llegar al poder en Cuba a Fidel Castro en 1959, dejar caer al Sha de Persia en 1979, destruir Libia para echar a Gadafi, ayudar a los Talibanes contra Rusia en 1979, no haber destronado en su día a Sadam Husein y evitar tantos muertos y daños, y al citar daños me refiero a los restos y tesoros de nuestra civilización que han sido robados, saqueados y destruidos, y así podíamos seguir nombrando hechos equivocados. Pues bien a la vista de todo esto, lecciones no se han sacado para poder prevenir lo que está ocurriendo y va a ocurrir en Afganistán. Me pregunto esas 200 mentes que cito anteriormente que sean doctores en Historia, Geografía, Antropología, Filosofía, Ética, Moral, Economía, Geoestrategia y alguna más, son las que debían de haber orientado a los responsables de los gobiernos antes de tomar esas erróneas decisiones, evitando así las graves consecuencias. Aquí digo también si a la fuerza no se le añade talento, pues resulta fácil deducir los fatales resultados.

Considero que es la mayor vergüenza para el mundo civilizado, ceder ante unas tribus medievales, dejando a un pueblo sumido en la Edad Media, después de haber saboreado las ventajas de nuestra civilización. Cabe preguntarse en qué condición quedan las mujeres, y aquí me pregunto ese movimiento feminista occidental tan luchador qué hace, “hipócritas.”

Las imágenes que vemos en el aeropuerto de Kabul hablan por sí solas.

Me pregunto y todo ese material de gran valor que han dejado como regalo a esas tribus qué fin va a tener, pues es muy fácil, cuando hay carroña, aparecen los buitres y las alimañas. En este caso Rusia y China, que se van a ver beneficiadas de ese material militar de gran valor para lo cual ya no necesitan espías. Es Occidente consciente de que China se quiera apoderar de Formosa para 2049, que tiene además un potente ejército y con este nuevo material le va a ser más fácil adueñarse de esa isla y cabe preguntarse si USA, estará dispuesta a pelear por ella, así como sus potencias amigas, tengo muy serias dudas. Termino recordando a Fiodor Dostoievski (1821-1881): “La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes, tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”.