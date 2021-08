Y va resultar cierto aquel otro refrán que dice: “Fui por lana y salí trasquilado”.

Nos hemos dado tanta prisa en llegar a la meta que olvidamos las instrucciones, dimos codazos al otro miembro del equipo y, por encima, faltamos al obligado respeto al árbitro encargado de poner orden en el encuentro.

Me recuerda aquella escena de las cuádrigas del magnífico film “Ben Hur”, cuando Mesala, desesperado por ganar la carrera fustiga a Judá Ben Hur. Y todos sabemos cómo acabó Mesala. Malherido y muy maltrecho en la “enfermería” del Circo Romano.

Cambio de forma, pero no de fondo, a día de hoy. Unos 20 siglos depués. Pretendemos resolver un problema de geometría, teniendo abierto el libro de Historia o de Geografía. Y acabamos por no saber resolver la ecuación de 2º grado. Pero eso sí, culpamos de ello a los Bárbaros, con Atila al frente, o al Cabo de Buena Esperanza.

“Balones fuera”. A mí que no me miren.

Esto viene a colación por el tema de las relaciones interpersonales, las formales e incluso las informales. Estas últimas son las que no suelen tener “mayor trascendencia”.

En las relaciones formales, sean expresas (escritas) o tácitas (que se supone sin que haya sido expresadas), procede detallar muy bien las cláusulas a tratar. Esto tiene como finalidad entendernos claramente con interlocutor y evitar las presuntas reclamaciones.

De prevalecer acuerdos importantes, con más razón. Y si median cumbres a coronar o temas económicos-dinerarios, ni les cuento.

Me inclino a creer que nadie firmaría contratos, cualquiera que fuese el ámbito o alcance de los mismos, tras una noche de copas o de intensa vorágine. Se correría el riesgo de sumirse en una profunda sima, de la que difícilmente podríamos salír airosos. Bien, pues a pesar de estas sugerencias, esto sigue ocurriendo, con las previsibles consecuencias.

Funciona si no todo, casi todo “a trancas y a barrancas” y luego ya no es que nos lluevan las reclamaciones, es que, exactamente, se nos declara un tsunami y buscamos refugio aunque la cabaña resulte con suelo de arena y no de mármol de Carrara.

¿Qué, cómo se soluciona? Dándole uso al músculo “cigomático mayor”? ¿Para qué? Pues para que pareciera que “aquí no ocurre nada”. Son los llamados “daños colaterales”, que ya forman familia con el habla común. A ver si funciona un “tantito así” de seriedad.

Y qué, despertemos de la siesta.

Que en cualquier relación humana, al final del contrato sea escrito o verbalizado, siempre hay una cláusula de no falta. Se llama “Rescisión”. Que aquí no hay nada eterno. Razón de más para que antes de salir a correr o a caminar nos aseguremos de que el calzado es el adecuado y que forma pareja con nuestros pies. Si, a pesar de todo, la caída ha sido por torpeza, por negligencia o por cualquier otra causa, echemos la vista atrás, aprendamos y bajemos del “guindo”, porque efectivamente el nudo que hicimos al salir, no, no quedó bien atado.