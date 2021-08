Gústanlle ao alcalde de Bueu os bancos fríos, duros e sen respaldo para os usuarios porque os estende pola vila. Algo lle pasa a Félix Juncal (BNG) cando invade as rúas con máis de medio cento de incómodos bancos de granito onde sentar, sen nada de apoio para as costas. Por exemplo, na praza de As Lagoas, nada menos que 40 deles ocupan as beirarrúas e mais no bordo do absurdo montículo a carón do aparcadoiro. Outra mostra aparece nos asentos de pedra na rúa A Pedra, a última urbanizada. Se cadra, proliferan para honrar o nome da que leva ao colexio: son 15 ao longo dos seus 400 metros. Con outros usos aproveitaríanse mellor estes bloques. Como limitar o acceso dos coches a rúas peonís e aparcadoiros, ou protexer do tráfico ás terrazas que ocupan as calzadas.

Agora o rexedor xa os levou ás praias, onde só servirían para quitar a area dos pés aos nenos. Pois, quen vai contemplar as rompentes da praia de Lagos ou outra paisaxe marinava mentres o lombo sofre e escapa a calor polas nádegas? Por que esta querenza de Juncal por este mobiliario urbano en vez dos confortables bancos de madeira de toda a vida? Supoño que para evitar o mantemento, pero a costa da incomodidade, que os transforma en inservibles. Por isto, os veciños reaccionan e evitan sentar nestes bancos. O normal é miralos baleiros mentres ocupan un espazo público. Seguro que este rexeitamento silencioso chega aos atentos oídos do rexedor. Pero como tarda en actuar, sospeito que exista un enigma que explique a súa teima polos asentos de bloques de pedra. Influirá no alcalde que lle recorde o nome do seu partido?