Los accidentes de tráfico son una lacra de la sociedad que nos afecta a todos. En este caso ha sido un componente del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, Jesús Castro López, quien ha perdido la vida al sufrir un accidente pilotando su motocicleta cuando se disponía a auxiliar a las víctimas de un siniestro próximo al lugar fatídico de los hechos. Ante tal sentida pérdida, me viene a la cabeza el contenido del “homenaje a los caídos por España”, que en una de sus partes reza: 'lo requirió el deber y lo acataron'. Porque el guardia civil Castro, al margen de las circunstancias que concurrieran en el accidente que le costó la vida, era un servidor público que, como en tantas ocasiones, se disponía una vez más a acudir en auxilio del ciudadano, pero en este caso, la fatalidad o providencia consintió que fuera este su último servicio. Y aunque en esta ocasión no finalizara su cometido, siempre le quedará la satisfacción del deber cumplido. Pues, querido compañero, como tú sabes y has cantado muchas veces: “La muerte no es el final”, y recitando sus versos: 'todos tenemos la certeza, que Dios Nuestro Señor ya te ha devuelto a la vida, ya te ha llevado a la luz'.