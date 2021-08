A palabra ignorancia vén do latín gnoscere (coñecer), que na forma negativa é todo o contrario, descoñecer. No concepto filosófico o estudo da ignorancia vai parello ó estudo do coñecemento, como se demostra na orixe da palabra e o seu antónimo.

Podemos atopar facilmente dúas clases de ignorancia: a ignorancia sabia e ignorancia profunda. A ignorancia sabia é a daquel que sabe que non sabe. A ignorancia profunda é a daquel que non sabe que non sabe.

No ámbito xurídico hai un principio do Dereito que di: “ignorantia juris non excusat” ou “ignorantia legis neminen excusat”. Isto quere dicir que o descoñecemento ou a ignorancia da lei non serve de escusa para o seu cumprimento. Porque rexe a necesaria presunción de que se unha lei foi promulgada debe ser por todos coñecida.

Dicía Sócrates: “Só sei que non sei nada”. Con isto queda claro que a peor da ignorancia non é non saber, senón pensar que se sabe, sen saber, ou non saber e non querer aprender; que ó fin e ó cabo ven sendo o mesmo.

Algún filósofo estudoso da vella historia de Sócrates di que a sabedoría consistía no coñecemento das nosas limitacións e, o máis importante de todo, da nosa propia ignorancia. Polo tanto, a partir do recoñecemento da ignorancia é cando podemos aprender, para poder transmitir as verdades das cousas.