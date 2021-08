Lembrando a Platón e ao seu Mito da caverna, que forma parte dunha teoría de moitas, do libro A República, vénme á cabeza Pere Aragonés , que case seguro moi pronto estará con Carles Puigdemont, gozando da vida en Europa e cobrando un bo soldo, iso si, dando conferencias e vivindo coma unha bala, a conta do Estado Español, xa que, á fin e ao cabo, é o que lle paga a estes señores.

Está claro que a reunión bilateral do PSOE con Catalunya foi perder “tempo e diñeiro, todo segue igual”, mentres as outras comunidades protestan por este trato preferente que se lle da a Catalunya, razón non lles falta.

E é que como di o famoso Mito da caverna os que están na cova encadeados desde sempre e coa fogueira detrás vendo sempre a súa sombra na parede encadeados e proxectados na mesma, viven nun mundo ficticio, é dicir nunha realidade imaxinaria, onde só hai luces e sombras, iso si as que a eles interésanlles.

Sinceramente penso que o que está a pasar neste país é moi grave e isto parece que leva sucedendo desde miles de anos.

Sempre hai algúns que manexan os fíos e manipulan á xente como marionetas.

Estes son os líderes dos grandes partidos, por norma, aínda que en moitas ocasións, as circunstancias son máis graves que noutras.

O caso catalán enche os medios de información de todo tipo e en moitos casos, dependendo do mesmo máis ben de desinformación, segundo o interese que en cada momento requira o obxecto desexado.

Agardemos que o sangue non chegue ao río xa que por desgraza sempre sangran os mesmos, é dicir, o pobo.

Si, o mesmo pobo que foi manipulado mentres estes novos revolucionarios de pastel, e que algúns chegaron a comparar con Ernesto Che Guevara, non son máis que uns covardes e así o están demostrando. Non hai máis que ver o que fixo Puigdemont e toda a banda que se foi con el deixando no cárcere aos seus compañeiros.

Para despedir este pequeno artigo dicir que todos os que teñan un cargo público, dende por exemplo, un alcalde cara arriba, tería que pasar un exame psicolóxico, desta forma polo menos estaremos seguros de que non cheguen persoas de dubidosa ética ao poder.

E é que só lembrar a Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Tse- Tung e unha infinidade de tolos dá medo.