El pasado miércoles, Alfonso Álvarez Gándara, exdecano del Colegio de Abogados de Vigo y una de las figuras históricas más importante del galleguismo en la transición, nos ha dejado. Esta tarde conversaba con uno de sus hijos, apesadumbrado por la pérdida de un padre y de una referencia en la vida de muchas personas.

El señor Álvarez Gándara, hijo de buena familia, con estudios y buenos contactos, lo tenía todo para hacer millones cultivando su profesión. Sin embargo, optó por emplear su tiempo persiguiendo objetivos que le merecían más la pena: construir Galicia en una época en la que estaba todo por hacer desde un talante nacionalista de izquierdas, pero moderado y siempre dispuesto a buscar compromisos y tender puentes.

Acabada su etapa política, su notoriedad le hubiese permitido venderse al mejor postor y amasar una pequeña fortuna defendiendo a los clientes más acaudalados de la burguesía viguesa. En su lugar, escogió ocuparse de pequeñas causas que para el tenían sentido aunque los cheques recibidos llevasen menos ceros.

No he tenido la suerte de conocer a este persoeiro que nos ha dejado, pero sí he podido tratar a su familia, y en ese ámbito creo que don Alfonso hizo también un magnífico trabajo.