Recentemente co gallo da visita do presidente da Xunta engalanaron a nova estación de autobuses de Ourense con frases de ilustres autores galegos coma Curros e Vicente Risco, para darlle un pouco de vida e colorido á arrepiante e inerte mole de cemento, o cal estaría moi ben se non fose porque o fixeron con varias faltas de ortografía, concretamente de acentuacións.

Realmente ninguén se deu conta? E se non foi así, por que non o corrixiron? En fin...vai en consonancia co resto da obra; patético!