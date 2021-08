Lo que peor puede pasar en un país es andar dando bandazos.

Desde Argentina a México todos estos países han pasado de dictaduras militares en la mayoría de las veces de derechas a unas democracias de izquierdas de corte comunista.

El comunismo es un sistema fallido y si analizamos un poco la situación de América los países más pobres son aquellos que están capitaneados por dirigentes filocomunistas.

El comunismo es un régimen antinatural, parte de una gran mentira: que todos los hombres son iguales y eso no es cierto, pues tenemos que ser iguales ante la ley, somos muy desiguales, unos mas inteligentes otros menos, unos más trabajadores otros menos, el motivo importante es la falta de motivación y así cayó el muro de Berlín y la antigua Unión Soviética. El único país que funciona el comunismo es en China, pero los chinos lo han hecho muy bien, en lo político tienen un sistema comunista que no se mueve nadie, pero en lo económico es un capitalismo salvaje, es paradójico que China sea el país del mundo en que haya más millonarios.

Yo con motivo de los Juegos Olímpicos de Pekín tuve la oportunidad de estar quince días y debo confesar que no me gustó el país, he visto trabajar a sus habitantes y lo hacen como “chinos” de una forma asfixiante. El chino es fardón y jugador, tengo un mal recuerdo.

Ahora nuestra querida Sudamérica y Centroamérica está cayendo en manos comunistas.

Cuba lleva muchos años fracasando. Argentina en manos del señor Fernández, peronista que la está llevando a la ruina.

Recuerdo de niño personas que venían de Argentina hablaban de una Argentina próspera y efectivamente llegó a ser el país octavo en potencia económica del mundo. Juan Perón se encargó de darle la puntilla diciendo que Argentina era tan rica que no tenían que trabajar los argentinos.

Venezuela, la tierra prometida para tantos gallegos donde hicieron su América, muchos tuvieron la suerte de venirse a tiempo.

Hoy el señor Maduro da pena, ha conseguido ser la sombra de aquella gran Venezuela.

México con el comunista señor Obrador está despilfarrando la gran riqueza de este gran país, qué pena este país que fue el refugio de muchos socialistas y republicanos que se exiliaron al termino de la Guerra Civil española, México fue un lugar preferido de muchos emigrantes gallegos que fueron muy queridos por su trabajo y su buen hacer.

Chile que fue la joya de la corona, cuantos empresarios y grandes ejecutivos se están viniendo de este gran país. Recuerdo tener un compañero de clase estudiando ingeniería en Barcelona que me decía con gracia: “Chile con la razón o con la fuerza”.

El presidente Piñera ha terminado el mandato y ningún hombre suyo salió para la segunda vuelta. Lo más seguro que ganará el candidato comunista.

En Perú acaba de ganar un comunista en un país que tiene una enorme plataforma de pesca y que va a repercutir gravemente sobre las empresas españolas allí afincadas.

Sudámerica y Centroamérica son ricas y al cabo de años echarán a estos gobiernos fallidos.....que así sea.

*Miembro del Club 55