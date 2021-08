Me acabo de enterar de que la Antrozoología es una ciencia que estudia las interacciones y el vínculo entre los seres humano y el resto de los animales, pero no voy a levantarme a comprobarlo, ya que muchas cosas nuevas de nombre para mencionarlas solo bastan con señalarlas con el dedo.

Viene esto a cuento de que hace poco me he hecho ganadero de seis gallinas en mi corral usando para ello el bajo del hórreo. Sin gallo. No quiero vicios en mi granja. Pero hete aquí que estando disfrutando y todo contento y alegría por poner cada día seis huevos, un día las hice salir a otra huerta lindante para que picoteasen sus hierbas que allí crecían, con tan mala suerte que estando entrenando los perros los cazadores de jabalíes dieron con ellas y mataron a la única coja. Una pobrecita a la que le tenía cierto apego y cariño debido a su cojera. Aún no pasado del todo el susto, al otro día apareció por mi casa un vecino con su perro, y ellas, todavía asustadas emprendieron huida desbocadas, pero una cogió camino extraviado y se perdió por medio de los maizales. Ya no volvió más, por mucho que la buscase. Me quedé con cuatro.

En lugar de desanimarme, compre otras cuatro más, pero polluelas y las veteranas no hacían más que picotearlas y asustarlas. Daban pena ver su sufrimiento y acoso. Tuve que separarlas para dormir y ahora andaban en dos grupos por la huerta adelante. Un vecino me dijo que trajera un gallo para evitar tal discordia. Así lo hice, pero era más joven aún que las pollitas y todas, los dos grupos lo molestaban a todas horas.

Así que tuve que ponerlo aparte en una amplia estancia a el solito ya que cada dos por tres sufría una y otra vez el acoso de ambos grupos cada vez que lo dejaba suelto con el fin de congeniar. Más de una vez he tenido que poner paz y orden a golpes de voz y bastón, pero una tarde estando leyendo tranquilamente un libro, después de darle libertad y amonestar varias veces a los dos grupos, se me acercó solicito y mansamente en busca de protección bajo mi mesa, a mis pies, piando y pidiendo auxilio. Después de varios días he logrado adaptarlo con los más jóvenes. Ahora hay dos grupos antagónicos, pero cada vez con menor violencia. Y cada uno independientemente.

Estoy deseando que se haga grande y mayor dicho gallo, y no sé por qué, cada vez que lo miro y me fijo en él, se detiene fijándose en mí y piándome, y creo adivinar que me está diciendo que a su debido tiempo se desquitará con creces.