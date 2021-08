El 30 de noviembre de 2017 se publicó en este mismo periódico, y por este medio, un artículo de opinión en el que con el título “Una reivindicación más que justificada”, me hacía eco de la incoherencia que suponía el hecho de que los vecinos de Redondela tuvieran que pagar peaje por el uso de la autopista en sus desplazamientos de ida o vuelta a Vigo, cuando los de la península del Morrazo habían sido exonerados de esta carga, con la agravante de que ellos no hacían uso del puente de Rande, lo que a todas luces era una discriminación social injusta. Pues bien, cual sería mi sorpresa cuando a raíz la noticia de que, por parte de nuestro gobierno, al frente del magnánimo Pedro Sánchez, han adoptado unas compensaciones económicas, nada pingües por cierto, por el uso de la autopista AP -9, en las que se incluye el uso del tramo Vigo-Redondela, comprendiendo con ello, que aquella reivindicación de hace ya más de tres años, todavía no había sido cumplida. Por lo que no les falta razón a los vecinos de Tesis-Chapela, cuando se manifiestan en demanda de una supresión real de este peaje, en el sentido de que, usando sus mismas proclamas. Esto no es lo que prometieron, primero en 2018 durante el gobierno de Rajoy y luego en 2020 con el actual de Pedro Sánchez.