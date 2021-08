Antes de que chegue o día do debut, e que no país do “capitán a posteriori” algúns se suban ao barco do recoñecemento, tan obrigado como efémero e asociado a un “resultado” máis que a unha traxectoria, sentín o impulso e a necesidade de mandarche unha mensaxe de agradecemento.

Probablemente non sexa o máis habitual a estas alturas, pero o propósito non é desexarche sorte ou mandarche ánimos, a sorte é proporcional ao suor, e ánimos non che van faltar. O meu único propósito é agradecerche que esteas aí un ano máis representando o que representas e sobre todo na maneira en que o fas.

Supoño que no meu caso mestúrase un pouco todo; a miña paixón polo deporte (eviten a risa os que me coñecen, que ninguén dixo que ese amor fose correspondido), a miña vocación pola docencia, que me permitiu coñecer a transformación educativa e formativa dunha persoa a través do deporte, e a miña condición de pai coa responsabilidade implícita de transmitir valores ás seguintes xeracións.

Pois ben, ese cóctel atopa en persoas como vós os “referentes”, e aquí vasme permitir que me acorde tamén de David (como deportista e como sufridor “compañeiro”, ou fan...). Persoas que desde o traballo, a humildade, a paixón e a perseveranza, perseguen un soño sen perder a perspectiva da meta, pero sen deixar de saborear cada un dos pasos que dan para alcanzala. Persoas que sen perder o sorriso ven puntos de inflexión onde outras verían obstáculos, alleas ao “ruído”, en definitiva, persoas cos pés na terra e a mirada horizonte... Algo que no teu caso por “desgraza” ten aínda máis mérito por motivos de xénero nos que imos obviar entrar...

Grazas por ser unha referencia e exemplo a seguir para as novas xeracións.