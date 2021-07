Creía haber entendido que las leyes de pro- tección de datos de los diferentes países europeos velaban por una privacidad necesaria en cualquier sociedad. El acceso, por parte de la empresa privada o el sector público a ciertas informaciones sensibles sobre nuestra persona, es desaconsejable y peligroso y no debería permitirse.

La utilidad de las redes sociales e Internet ha hecho que muchos sacrifiquemos nuestra intimidad por servicios sin los que antes también vivíamos –en muchos casos, de una manera más plena, pausada y feliz–. Puede que la elección no sea la más acertada, pero somos, en última instancia, libres de mantenernos fuera del mundo digital.

No sucede lo mismo con las imposiciones legales en materia de certificados de vacunación o tests de COVID. Por ejemplo, el Senado de Francia acaba de aprobar la obligatoriedad de probar que o bien hemos sanado del COVID o bien contamos con la pauta completa o una prueba diagnóstica reciente que confirme que el bichito no anda dándose un garbeo por nuestra anatomía. En caso de, lícita y lógicamente, no querer proporcionar esa información, bares, restaurantes, cafés, ferias profesionales, museos, cines, otros establecimientos culturales y transportes de larga distancia estarán absolutamente vedados para los atrevidos que osen singularizar con su anular la no aceptación de la erosión de libertades.