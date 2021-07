Voy a contaros mi historia: hace un par de años, en una visita rutinaria al dentista de mi centro de salud, me encontró una lesión en la boca que le pareció maligna. El doctor Francisco Hernández Vallejo me derivó inmediatamente al servicio de Cirugía Maxilofacial, donde me realizaron distintas pruebas confirmando lo que sospechaba: era un carcinoma.

Durante todo este tiempo el doctor Hernández estuvo constantemente interesado por mi estado de salud y evolución. Gracias a él y a todos los profesionales que me atendieron posteriormente puedo escribir esta carta. Por todo ello quiero hacerles llegar mi más sincero agradecimiento por su dedicación y profesionalidad.

Me siento muy orgulloso con la suerte que tenemos de tener este sistema público de salud.