Como enraizando las hojas con las ramas en una mañana auténtica, de las de verdad, de verano a la hora de comer de todos los días tuvo su salida la procesión motorizada en honor a San Cristóbal en Negreira, dentro de sus fiestas de verano.

De lo más excitante y original apoyada y asesorada por toda la policía local y equipo completo de protección civil (churrascada aparte como suele darle la alcaldía) hacía tiempo que no se veía tanta gente en las aceras viendo pasar grandes camiones, autobuses y pequeños automóviles de las más diversas empresas mercantiles, alguno había que no suele ser de esta comarca -bastantes más, muchísimos más, que se les unieron. Daba gusto ver tanto regocijo, tanto y variado tono de claxon, sonando a punto y contrapunto unos y otros a toda marcha. Un auténtico barullo. Y los gaiteros, sin pausa y sin descanso, tocando entre tanto ruido durante una hora y media en una caravana de más de un kilómetro por las calles y afueras de la Villa. Un auténtico manicomio.

Ya digo, lo único coherente a quien nació papanatas es alegrarse viendo tan motorizada procesión, tan cierto como el morigerado temple concede unos minutos de júbilo a los penaltis del europeo.

En fin, abramos la carpeta de las emergencias y empecemos a leer en voz alta y claro tal desaguisado. Y por favor no se rían en voz alta, que ya lo hago yo, viendo tal entusiasmo y seguimiento bochornoso para quedarse sordo.

Otro año igual de tan fervorosa devoción, –y vuelvo a constatar que estoy entre todo un mundo de papanatas– que de esto solo los cláxones y gasto de carburante inútil en medio de una profana fiesta llena de globos de colores y múltiples banderas de todas las naciones y engalanados con flores y otras florituras chabacanas en honor a su patrón dicen, importunando más a los vecinos y transeúntes que se ven perjudicados por tanto e inútil alboroto.

En fin, una pena pues me encuentro en un entorno lleno de papanatas, y, eso, al contrario, no me enfada, me hace reír.