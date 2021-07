Cuatro instagramers son pagados con fondos públicos para que hagan publicidad del Camino Portugués por la Costa. Comienzan obviando el nuevo albergue de Vigo. Hacen uso de un buen hotel céntrico y un restaurante top. Huyen de la ciudad y empiezan a contar su historia desde Redondela. Suponemos, una historia entre almejas de Arcade y unos vinos en Pontevedra. A no ser que les interesen los pimientos, tampoco pararán en Padrón. Aunque a lo mejor se hacen una foto muy cool en la casa de Rosalía. Aunque no sepan qué ha escrito. No están contratados para plasmar lo que se puede contar de Vigo y su ría. Ni siquiera saben por dónde pasa el Camino en Vigo. Se olvidan de A Guarda, Oia, Baiona y Nigrán.

Quizás falla la geografía. Por suerte al Camino de la Costa no le hacen falta instagramers. Un término tan efímero como los bloggers, youtubers, tiktokers o influencers. El mejor libro publicado sobre O Caminho portugués hasta la fecha lo hizo curiosamente, John Brierley. Quien incluso ofrece varias variantes dentro de Vigo. Pero son demasiadas palabras para un instagramer.