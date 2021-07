Hace ya unos días, que, por medio de la prensa, hemos tenido conocimiento del nuevo proyecto de ley que el Gobierno pretende sacar a la luz, para modificar la ley de Seguridad Nacional. Pero no podemos olvidar que ya en España existe una ley de esta índole, desde el 2015, en la que se contempla la movilización de los ciudadanos en casos de emergencia, con lo cual no se comprende esta pretensión del Ejecutivo con esta modificación legislativa, excepción hecha de que lo haga con el único pretexto de tener una herramienta sustitutoria de la ley de Alarma, es decir, como subterfugio para tener el control y dominio de todos, tanto a nivel individual como colectivo (económico y empresarial), y de ese modo, poder limitar y suspender, todo tipo de derechos y libertades. Porque bajo un concepto tan ambiguo y amplio como el de “crisis”, se puede hacer una interpretación de la norma de forma arbitraria y caprichosa, para así satisfacer los intereses partidistas del gobierno, lo cual, no deja de ser a todas luces anticonstitucional. Menos mal, que como en otras ocasiones, ante tropelías semejantes de este Gobierno totalitario, que padecemos, siempre nos quedara el recurso ante del TC y en su caso, si fuera preciso los tribunales de la UE, para que, como garantes de todos los ciudadanos europeos, se pronuncie a favor de los derechos y libertades de todos los españoles.