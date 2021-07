Dicen que el amor es más intenso al darlo que al recibirlo. Para Honorio no. Para él, era sentirlo. No podía dejar a nadie atrás. Y así se reflejó en su larga trayectoria profesional, tanto en su faceta como comercial, como en la de directivo de Flex, o como su activa y altruista participación en la Fundación Francisco José Traspuesto Miguel, por citar algunos ejemplos entre tantos, como bien mantienen sus colegas. Noble, firme y regio como las curtidas arrugas de un marinero, reflejo de sus travesías, su vida y su carisma, aderezadas con el salitre del mar y el sol de Vilanova. Ese tipo de persona difícil de encontrar en la vida, que buscaba en las palabras la esencia de su significado.

Tu palabra, amigo. Tan excepcional como valiosa, que mantuviste toda tu vida, por encima de todo y de todos. ¿Qué esperabas? ¿No llamar la atención? Era inevitable. He buscado por todo Vigo, Chapela, Cangas... y no he encontrado a nadie que no te conociera… ¿Honorio? Claro que sí… Quen non!! Autodidacta y luchador incansable, siempre manteniendo el Norte, forjado desde aprendiz de cubierta hasta capitán, en mar y en tierra. Te esperaba el maldito cielo. Mamá Isa, David y Jano, remando contigo. Alba, Alex y Luca, siempre a proa. Tu infinidad de amigos, que tan fácilmente supiste ganar con el esfuerzo de tu corazón, irremediablemente desgastado de tanto buen hacer, seguimos a bordo con la esperanza de que el desconsuelo se torne pronto en sonrisa compartida, como no podría ser de otra manera.

Alba, Alex y Luca. Crecéis muy rápido y pronto el tío Davi y la abuela os explicarán por qué brillan las estrellas tan claras en el cielo de Vilanova. Los demás barcos seguimos tu ronsel. David ya zarpó hace dos meses. Querido Honorio, ahora navegas tú solo, con mar en calma, hacia una playa perdida donde puedes bailar, feliz, con tu amigo Tito Toscano. Allí donde estéis, nos quedaremos.