Resignado, o mozo de recepción descúlpase ao comprobar que, tal e como leva comprobando toda a mañá, e toda a semana, non pode acordarlle unha cita telefónica á paciente de vinte anos que ten en fronte, que precisa facerse unhas probas da alerxia. Minutos despois, outra paciente agarda no seu fogar a chamada para consultar ca médica a súa doenza, unha chamada que non recibirá quen sabe por que. Coma elas, as e os habitantes do concello pontevedrés do Rosal reciben as mesmas caras de resignación das e dos recepcionistas do seu centro de saúde, informándolles de que non hai unha substituta ou substituto que cubra o posto da súa médica, malia levaren tempo solicitándoo, por suposto sen éxito.

Por mor da pandemia, o consultorio dispoñible no concello do Rosal foi pechado (consultorio de San Miguel de Tabagón), alegadas as dificultades para manter a distancia de seguridade no seu interior, e a pediatra do centro de saúde principal (Centro de Saúde do Rosal) foi destinada ao concello veciño da Guarda, obrigando a nenas e nenos a teren que desprazarse para seren atendidas. Ademais, as baixas ou as merecidas vacacións das médicas ou médicos de cabeceira veñen acompañadas, dende moitos anos atrás, dunha ausencia sen data límite de persoal sanitario para atender á poboación.

Así, agochados baixo o pretexto de que se trata dunha situación derivada da pandemia, os xa lonxevos recortes na sanidade pública da Galiza están levando ás galegas e galegos que poden permitírense ese gasto a acudiren á sanidade privada, que fai da súa saúde un negocio.

Porque en xullo de 2020 clamaban Galicia, Galicia, Galicia, mais esquecéronse, como de costume, do pobo.