Me llamo Aida, tengo 30 años, y vivo con un miedo terrible al COVID, a contagiarme y a contagiar a los que me rodean.

Cuando la Xunta de Galicia anunció que en julio empezaban a vacunar a la población de entre 39 y 30 años respiré tranquila, “ya me toca”, pensé, he cumplido con todas las medidas y ahora me llega mi recompensa, la ansiada vacuna para poder vivir con un poco más de tranquilidad.

Ahora resulta que surge el macrobrote de Mallorca en el que, por supuesto, había estudiantes gallegos. Se disparan los casos y los traen de vuelta a casa con más gente en el avión aún sabiendo que las probabilidades de que sean positivos son elevadas.

Han salido de fiesta, han ido a conciertos y cuando los ponen en cuarentena a todos en el mismo hotel pagado por el gobierno balear para intentar frenar la friolera cantidad de más de 1.000 personas contagiadas y más de 4.000 en cuarentena por su brote deciden que lo mejor es seguir de fiesta con los bares cercanos subiéndoles alcohol y hielos en cubos con una cuerda, con los vecinos protestando porque no les dejan dormir y la Policía intentando controlar a este grupo de irresponsables.

Después de todo lo que hemos pasado, después de toda la gente que desgraciadamente se ha quedado en el camino por culpa de esta maldita pandemia, ahora la Xunta de Galicia dice que no cierra las puertas a adelantar su vacunación atrasando la del grupo que corresponde en el mes de julio, donde la mayoría sí hemos sido responsables y si hemos cumplido con las medidas exigidas.

Una vez más se premia la irresponsabilidad, se premia el hacer lo que quiero y cuando quiero por que a mí el COVID no me afecta y lo que le pase a los demás me da exactamente igual.

Si mi abuelo se contagia no me importa, si yo me contagio no me importa, y si el cajero del súper o la persona que pasa a mi lado por la calle se contagia me da exactamente igual por que yo he tenido mis vacaciones en Mallorca y he vivido por unos días como si no hubiese pandemia a costa de uno de los mayores repuntes de casos en los últimos meses y a costa del mayor brote existente en España desde el inicio de la pandemia.

Parece que se nos olvidaron los meses de cuarentena, parece que se nos olvidaron aquellas imágenes de las urgencias atestadas y los sanitarios llorando porque no podían más, al igual que parece que se nos olvidaron los valores básicos como ciudadanos, la empatía y el educar a nuestros hijos en una sociedad solidaria y empática con los que nos rodean y con los que se han dejado la piel para que nosotros pudiésemos volver a la normalidad lo antes posible.

Ahora, si queréis, podéis volver a salir a aplaudir al balcón o a la ventana a las ocho de la tarde.