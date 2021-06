Me pregunto si de aquellas revueltas catalanas hubieran salido muertos estaríamos ahora aceptando indultos o estaríamos resolviendo la cuestión indultatoria de la misma forma que ustedes, a pie de cárcel, a palos. En su salida sin ningún obstáculo que impida su camino hacia la libertad debieran reflexionar sobre la forma de proceder de unos y de otros, pues si actuáramos según su ejemplo, puede tener seguro que ustedes no pisarían la calle, pero como respetamos por el bien de la paz la decisión presidencial aunque no compartamos la decisión conveniente de Pedro Sánchez, por el bien de la dignidad nacional, salen libres para en poco tiempo volver a las andadas, y ya esas andadas no traigan grandes males a quien solo cumple con su obligación de preservar el orden.