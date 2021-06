Nestes tempos nos que se anuncian inversións millonarias por parte das administracións para a súa dixitalización, chama a atención que a Xunta de Galicia siga sen mover un dedo respecto a Xestión das tasas autonómicas. Somentes pódense pagar telemáticamente se es cliente de un número reducido de entidades financieiras, obrigando o contribuinte que non teña conta nas devanditas entidades a desprazarse en horarios laboráis e efectuar o pago en efectivo. Aínda por riba, os bancos limitan as franxas horarias de traballo con efectivo, facendo case misión imposible o cadrar horarios para cumprir as obrigas tributarias autonómicas.

Algo tan sinxelo de arranxar, e que favorecería a todos (cidadáns, administracións, traballadores das entidades bancarias…) e se eliminarían contactos sociais e desprazamentos en plena pandemia, é difícil de entender por qué non se fai, salvo que haxa escuros motivos económicos coas entidades que levan o servizo na actualidade. Por non falar da discriminazón entre cidadáns que poden ou non facer xestións telemáticamente según a entidade bancaria coa que traballen.