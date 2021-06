Hoy me siento más huérfano que hace unos días, de forma inesperada ha abandonado la vida cotidiana Alfonso Paz-Andrade, un hombre que ha dejado su huella en el transcurrir del tiempo que ha estado entre nosotros, ha sido un miembro de esta sociedad nuestra que no ha permanecido impasible, sino que ha buscado lo mejor para Vigo y su entorno, ha ayudado a colocar en el mundo la pesca viguesa y de su entorno con aquella primera feria mundial de la pesca de la década de los años 70, todo un acontecimiento en una ciudad carente de reconocimientos por su esfuerzo en un tema tan vital como todo lo concerniente al mar, ha hecho que nuestros marineros fueran al Cuerno de África; pero mi orfandad no viene de ese mundo, sino del mundo del caballo.

Alfonso era un enamorado de los caballos, de su mano y de la ayuda inestimable de Jacobo Fontán y del alcalde de entonces, D. Avelino Fernández celebramos en Nigrán en agosto de 1994 el primer evento internacional de competición de caballos, concurso hípico. Participaron jinetes internacionales, todo un mundo de experiencia para los arenales de Nigrán, parece que todavía veo a Alfonso sonriendo por haber conseguido un hito en ese campo, inexplorable hasta entonces en tierras de Nigrán.

Alfonso no solo era una buena persona, sino un gran amigo, brilló en muchos aspectos: empresarial, cultural, familiar, fue uno de los grandes impulsores del Museo do Pobo Galego, era un enamorado de su tierra, Galicia, la sentía como un gallego, la amaba como un romántico con vehemencia. También siento esa soledad de quien ya nos ha dejado para una larga temporada, pues las personas como él siempre vuelven, aunque sea en el recuerdo.

Cuando montados a caballo paseábamos por los montes de Valladares, Corujo, la Groba, Chandebrito, Bayona y otros, con la afabilidad de un hombre sencillo a pesar de su cultura y posición social, charlábamos de lo divino y de lo humano en esos largos paseos y entre medio de nuestra conversación acariciaba a su caballo Breogán, dándole una palmada de cariño, como si sospechara que su caballo estuviera atento a nuestra conversación, lo que me evoca que un hombre tan prudente como él, que nunca ponía su vida o la de los demás en peligro, fuera a perder la vida en un accidente con su viejo descapotable, curiosamente llamado Triunfo “Triumph TR6”. Siempre supe que el futuro, ese desconocido que siempre está presente en nosotros, nos depara situaciones y finales insospechados y me hace pensar en el destino de la vida, como si todo estuviese escrito.

Amigo Alfonso, siempre supe que la primera obligación cuando nacemos es la de ser feliz el tiempo que se esté en esta vida y la segunda, es hacer feliz a los demás. Creo que has cumplido de sobra con esas obligaciones, con tu familia, a la que envío mis condolencias, con tus amigos y puedes ahora descansar en paz. Hasta siempre, Alfonso.