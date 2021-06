Uno de los baremos sobre los que, parece ser, pivota la “alta política” o el doctorado de los presidentes de Gobierno, es la relevancia de los diferentes interlocutores.

Para aclararnos; parece ser que el hecho de que el actual presidente de EE UU no se haya dignado todavía a llamar a su homólogo del Gobierno de España se está utilizando desde este país para menoscabar la figura del señor Sánchez.

Vaya por delante que no tengo especial predilección por nuestro presidente en muchas de sus actuaciones, retractos, gambeteos y fraudes electorales practicados, pero a pesar de no gustarme, en general, resulta que es el presidente de mi país, ha sido elegido legítimamente y, con respecto a EE UU, que yo sepa, no ha caído en los desaires del señor Zapatero, manteniéndose sentado en un desfile al paso de la bandera de EE UU, hecho este reprobable y que indicó en su momento no solo falta de cortesía institucional sino una evidente falta de luces políticas.

Dicho esto, España tiene la suficiente entidad y dignidad como país como para no ponerse a la cola del “besamanos” del gran emperador occidental de turno. Si el señor Biden o quien fuere no tiene interés en conceder su tiempo al representante de España, entiendo que el mandatario de este país no tiene que hacer cola ni mover Roma con Santiago para ser inmortalizado en los medios con este caballero o quien fuere. Hacerse el estrecho no, abrirse en canal por una foto, tampoco; faltaría más.

España, históricamente, fue decisiva en la ayuda prestada para conseguir la independencia de EE UU junto con Francia, aunque la gloria se la llevara el país vecino. España, por medio de convenios bilaterales, ha cedido al gigante americano suelo e intendencia para sus bases militares sin una clara reciprocidad que se extiende a la comercialización de nuestros productos emblemáticos, que allí se venden como si vinieran de Italia (aceite de oliva y vino) y, a día de hoy, sufren una presión arancelaria que no tienen otros países de la UE o asiáticos.

España existe poco como país en EE UU a pesar de la gran cantidad de hispanoparlantes de ese país. La cruda realidad es que no nos regalan nada y, en plena crisis con Marruecos, se ponen a hacer maniobras militares con los magrebíes cerca de nuestras narices. Lamentable.

Lo peor, no obstante, viene desde dentro de España. El reproche de la oposición por no ser recibido y bendecido por el arzobispo de la política internacional. Prefiero eso que prestarme a la vergonzosa foto de las Azores de hace unos años con el señor Aznar de palmero y que dio paso al mayor atentado terrorista que ha sufrido este país.

España debe de hacer valer con astucia y dignidad institucional una posición geopolítica privilegiada, una interlocución activa con Hispanoamérica, donde hemos perdido peso por las bobadas de Podemos y Zapatero, y abrir sus puntos de encuentro con países que suelen ser más afines y generosos con sus socios políticos. España no necesita que le den la alternativa de nación relevante. Somos nosotros a lo largo de nuestra historia y a pesar de nuestros evidentes errores quienes hemos dado esa alternativa a muchos pueblos impregnados de nuestra cultura y nuestro idioma.

El presidente Sánchez debe de ganar peso y prestigio internacional, pero partiendo de la base irrenunciable de que España y los españoles no somos vasallos de nadie aunque tengamos que prescindir de la foto. Hay otros pretendientes, que estarían encantados de bailar con nosotros, aunque fuese al ritmo de balalaica.