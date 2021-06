Disfrazar una subida salvaje del precio de la electricidad con la supuesta intención de racionalizar el consumo, llevándolo a horas de menos saturación, es más propio de una república bananera que de un Gobierno socialista en un país europeo. ¿A quién quieren engañar? Lo que me sorprende, más si cabe que la propia subida, es la poca contestación que ha tenido por parte de la oposición, de los agentes sociales, de las asociaciones de consumidores, etc.

La nueva situación:

El periodo valle pasa de 6 a 12 céntimos. El periodo llano, de media, de 8 a 15 cts. El periodo punta pasa de 12 a 24 cts., es decir, duplican los precios, pasando el valle a tener el precio del punta, y el punta se duplica, o lo que es lo mismo, multiplica por cuatro el precio del valle anterior. A todo esto, hay que sumar que el valle pasa de 14 a 8 horas/día.

Decir que se pretende racionalizar el consumo y que la factura se incrementará 2 o 3 euros es una auténtica falacia. ¿Qué justificación tiene esta subida? Si me dicen que cambian los períodos horarios manteniendo los precios anteriores y creando un precio intermedio para el periodo llano, podría entenderlo, pero tal como lo han hecho, es un auténtico atropello que de ninguna manera pretende repartir el consumo, sino aumentar la facturación de las compañías y, al mismo tiempo, la recaudación por impuestos.

Las cifras hablan por sí solas. No quiero pensar el día en que, tal como preconiza el Gobierno, muchos tengamos coche eléctrico y lo carguemos durante la noche, no solamente porque el sistema “petará”, sino porque ya no habrá periodo valle, puesto que la noche será de alta utilización de recursos, y entonces, entonces Dios nos coja confesados...

Mientras tanto, las eléctricas con beneficios multimillonarios, los ciudadanos a pagar casi el doble o a cambiar radicalmente sus hábitos, y las puertas giratorias girando, girando y girando...