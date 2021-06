Publica la BBC que en Alemania está surgiendo una innovadora y próspera actividad comercial. ¿Buenas noticias para la locomotora germana y de rebote para nosotros, los vagones de cola del tren europeo? En este caso, no. La nueva industria se dedica a la falsificación de pruebas y certificados COVID, con tarifas que rondan los 100 euros y que, en no pocas ocasiones no se traducen en el envío de certificado alguno; puro fraude.

Sería fácil argumentar que cualquiera que vulnera de este modo la ley debe acabar en prisión o, al menos, abonando una onerosa multa. No obstante, cabe también opinar de otra manera.

Lo que los gobiernos europeos y mundiales están preparando y comenzando a implementar estas semanas es un apartheid sanitario en toda regla. De la misma manera que hace algunas décadas se veló por que los portadores del VIH tuviesen derecho a la privacidad que les correspondía sin airear su condición a los cuatro vientos y se legisló para prohibir cualquier discriminación relacionada con esa patología, quizás toque hoy hacer lo mismo con el virus que ahora nos ocupa. No se trata de elegir entre salud y privacidad; se trata de escoger entre respetar a los ciudadanos como tomadores de decisiones responsables o permitir al poder hurtar libertades.

Para aquellos díscolos que optan u optarán por documentos sanitarios de pega, les diré que no todas las falsificaciones han de estigmatizarse. Salvando las distancias, y sin pretender hacer demagogia, durante la Segunda Guerra Mundial el joven Adolfo Kaminsky alteró y reprodujo documentos cruciales como tarjetas de identidad, certificados de nacimiento, licencias de matrimonio y cartillas de racionamiento de alimentos. Sus delitos ayudaron a salvar a miles de judíos de una muerte segura.