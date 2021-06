Hay decisiones que terminan pasando factura y abren una brecha en la credibilidad y capacidad operativa, en este caso de España, antigua potencia colonial y hoy sometida a la presión del vecino Marruecos con el soporte de EE UU.

El abandono del Sáhara que coincidió con la agonía del dictador a manos de una Marcha Verde impulsada por el Rey de Marruecos, consentida por el Ejército español y con el Rey Juan Carlos puesto de perfil, dio una imagen de extrema debilidad y en muchos casos de cobardía en muchos de los mandos más acostumbrados a pronunciamientos contra su propio país que a defender su integridad territorial.

De aquellos polvos vienen estos lodos. Marruecos se ha venido creciendo esgrimiendo a su antojo una intangible pero real Espada de Damocles sobre Ceuta, Melilla e incluso las Canarias, con una tibia respuesta de los sucesivos Gobiernos de España. Me parece un sarcasmo que alguien pueda reprochar a Pedro Sánchez (que tiene muchas cosas reprochables) que su primera visita tras su toma de posesión no haya sido al Rey de Marruecos; diplomacia bien está, pero reír las gracias a su graciosa Majestad como que no.

Mas allá de convenios, intercambios comerciales, cesión de aguas territoriales que nunca debieron ser cedidas, más allá del permanente hostigamiento de patrulleras marroquíes a nuestros pesqueros, España debe de hacer valer a día de hoy firmeza e independencia de nuestro sistema judicial y, por supuesto, defender a cualquier precio la integridad fronteriza del bochornoso espectáculo promovido desde Marruecos que denota un escaso aprecio por la vida humana. La devolución en este caso de emergencia debe ser inmediata y el despliegue del Ejército y cuerpos de seguridad en las líneas fronterizas en número y equipamiento suficiente para disuadir un desafío en toda regla. Negociar, sí, pero desde posiciones de fortaleza, política (UE) y militar (OTAN).

El pretexto es la acogida al líder del Frente Polisario en un hospital para ser tratado. Parece ser que tiene causas pendientes con la justicia. Pues bien, una vez recuperado de sus dolencias, que sea juzgado en España bajo un Estado de Derecho y con todas las garantías procesales que no creo que Marruecos –con una monarquía absolutista– vaya a garantizar. A partir de ahí, se puede hablar de lo que se quiera, se pueden establecer relaciones de buena vecindad, cooperar en materia antiterrorista y controlar flujos migratorios y narcotráfico, curiosamente de drogas que se cultivan en Marruecos, pero nunca dar muestras de debilidad.

En este contencioso, grave e impredecible, los grupos políticos deben de dar una imagen de cohesión sin excusas ni pretextos y hacen falta estadistas, de los que llevamos algunos años huérfanos, pero por una vez, y en este caso concreto, Sánchez y sobre todo la ministra Margarita Robles han demostrado solidez y acierto en el enfoque. Sería imperdonable que por parte de PP, Cs y Vox, no hubiera acompañamiento.