Nunca hasta ahora me dio por pensar que vivimos en una sociedad equitativa, organizada que nos protege, que la política nos sirve para vivir en sociedad y nos hace más fuertes y a la vez humanos. Una muestra es la política de vacunas que se está realizando, que se organiza y se cumple para conseguir así una inmunidad de rebaño (que feo queda), sin embargo nos obliga a una generalidad que conlleva la pérdida de multitud de casos que quedan fuera de esa “generalidad” por lo que te mandan abrir una incidencia que tardan meses en resolver, no se sabe quién, y que la están mirando... Señores, no es un problema administrativo, que una persona con una enfermedad rara mucopolisacaridosis IV A y una minusvalía del más del 70% no está incluida en la lista de enfermedades prioritarias, se trata de una enfermedad que en toda Galicia sufren dos jóvenes, que tienen que ir al hospital cada semana a pasar una mañana entera para ponerse un tratamiento de reemplazo enzimático. No pueden coger el COVID, su cuerpo no tendrá la misma defensa ni respuesta que cualquiera de su edad, por lo que apenas pueden salir de casa o acudir a clase. Hay que seguir esperando que respondan o tomen una decisión, no se sabe quién, ni cuándo. Llevan más de un mes de espera para resolver algo tan fácil de comprobar.

Señores, con esta política de vacunación lo estamos consiguiendo, vamos al rebaño y perdemos la humanidad.