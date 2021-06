¿Por qué planteo esto? Porque creo que sería una decisión acertada para caminar en la búsqueda de una solución política que lleve al conjunto de los ciudadanos españoles, y los catalanes también lo son, a superar las tensiones existentes y que pueden ir a más si no se actúa con la sensibilidad política necesaria para entender la diversidad del conjunto de las comunidades que conforman la España plural.

Si el Gobierno no aprueba el indulto y no da continuidad al diálogo con el Gobierno de la Generalitat elegido democráticamente por la ciudadanía ¿cuál es la solución? La política y la responsabilidad de los políticos es la de resolver los problemas que se plantean y que la sociedad avance, no que retroceda.

La España de hoy es muy diversa, así lo refleja la composición del Parlamento y seguirá siéndolo en el futuro, es por ello que todas las organizaciones políticas democráticas deben entenderlo y trabajar en ello.

La oposición de la derecha debería entender que el Gobierno de España es totalmente legal, y un reflejo de esa realidad plural al igual que el Parlamento y no debería optar día tras día por la dimisión del Gobierno.

Si la derecha volviese a gobernar España ¿Cuál sería su aportación para superar la situación de Cataluña? No comprender la realidad catalana y reprimir con la aplicación de otro 155? ¿Convocar manifestaciones contra el Gobierno actual y pronunciamientos en los Ayuntamientos? ¿A dónde nos llevaría esto? Los que pensamos de otra manera ¿nos quedaríamos quietos? Ese no es el camino, el camino es avanzar y buscar una España fuerte dentro de la diversidad, es dialogar y acordar.

En cuanto a los expresidentes que se pronuncian en contra de los indultos, Felipe González, Aznar... el mejor favor que podrían hacer es el de apoyar al Gobierno en la decisión que adopte sobre todo y teniendo en cuenta que en determinados periodos necesitaron de los partidos políticos catalanes para gobernar. En cuanto al poder Judicial tendrían que resolver cuanto antes su situación de “legalidad” teniendo en cuenta que tanto los partidos de la derecha como el Consejo General del Poder Judicial no ha hecho más que poner obstáculos para su renovación , en mi consideración no es un organismo al que tengamos que considerar como ejemplo, ellos ya hicieron su informe y ahora lo que deben hacer es respetar la decisión que adopte el Gobierno.

Finalmente, considero que no se debe jugar tanto con la posible pérdida de confianza de la militancia socialista, como vienen reflejando numerosas opiniones. El PSOE tiene una militancia y unos órganos de decisión democráticos a los que habrá que escuchar. Algunos militantes como los presidentes de Extremadura y Castilla La Mancha, así como Felipe González y Alfonso Guerra entre otros, se posicionaron en su momento contra la elección de Pedro Sánchez como secretario general, pero ganó y es el presidente del Gobierno y toda la militancia socialista debe seguir apoyándolo ya que con los indultos y el dialogo seguiremos ganando y gobernando por el bien de la diversa sociedad española.