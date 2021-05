La protesta de muchos sanitarios, médicos y enfermeros ha sido y sigue siendo muy significativa. Ellos saben que su misión es curar, sanar, acompañar a los enfermos hasta el final de su vida en la tierra. Saben que ellos no les han dado la vida a los pacientes, y se niegan a quitársela. No quieren y no están dispuestos a ser ejecutores de órdenes de matanza impuestas por una “ley” que, de lejos y de cerca, trae a la memoria “leyes semejantes” que se vivieron en los campos de concentración y exterminio que Stalin, Hitler, Mao Tse Tung, etc., montaron en el siglo pasado.

Los médicos y todas les personas que les acompañan en su sacrificado servicio, anhelan sanar las enfermedades más variadas de los pacientes que se encuentran; y hacerlo bien conscientes de la dignidad de las personas que tratan, que sufren, que se ponen en sus manos en circunstancias difíciles de su vida.

Y hacen muy bien en quejarse de que el Estado gaste ingentes cantidades de dinero en cosas fútiles y de provecho solo para algunos pocos amigos y ninguno para el resto de la sociedad, y no se preocupe de mejorar todos los servicios de cuidados paliativos que anhelan acompañar a los enfermos sin quitarles un día de la vida que Dios les ha dado.

Junto al aborto, la eutanasia es una muy clara manifestación del intento del hombre de apartar a Dios del profundo misterio de su vida, y de dejar sin sentido alguno, al fin de cuentas, todo tipo de enfermedad, dolor, sacrificio, que todos los humanos nos encontramos en el andar de los días de nuestro vivir. Y me atrevería a decir aún más: que la eutanasia es una acción que manifiesta que en el corazón de quien la lleva a cabo, y de quienes la pretenden imponer por ley, ha dejado de vivir el más sublime tesoro que alimenta la vida del hombre: amar. Servir a los seres queridos. Dar su vida por los demás.