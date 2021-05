Se equivoca el ministro del Interior, cuando para justificar la limitación de entrada en los estadios de fútbol, a aquellas CC AA que se encuentren en el nivel uno, sobre el riesgo de contagios, lo hace con el siguiente argumento: “Como profesionales que son, juegan igual con público como sin él”. Pues, no podemos olvidar, que los futbolistas, son unos especialistas en el arte del balompié, como los cantantes lo son de la música o los actores del teatro, y todos ellos necesitan, del calor del público en sus actuaciones culturales. Porque, el fútbol no es, sino una manifestación social y cultural de primera línea. Por lo tanto, considero que de abrir al público los estadios, deberían ser de forma general y conjunta. Por otra parte, la apertura de los estadios con las medidas adecuadas, de: limitación de aforo, uso de mascarilla, distancia de seguridad y prohibición de fumar, supone un riego de contagios, claramente inferior al que se puede dar, en aquellos casos en los que no se permite el acceso, y los aficionados se apelotonan en las afueras de los mismos. Así pues, señor Marlaska, de permitir la asistencia a los campos de fútbol, se debería hacer extensivo para todos, y más a estas alturas de la liga, donde hay varios clubes que se juegan la permanencia; porque, señor Marlaska, los futbolistas no juegan igual con público como sin él, y, si no, pregunte usted a Iago Aspas o a Messi si lo hacen igual de motivados con la presencia y ánimo de sus fans, como sin su apoyo.