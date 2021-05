Creo haber leído en su periódico que por lo visto en Galicia el 100% de los mayores de 80 años han recibido al menos una de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, y un alto porcentaje ya tiene las dos.

Lamento indicarles que eso no es cierto. Mi padre tiene 85 años, grado III de dependencia, discapacidad máxima, y no tiene ni la primera dosis puesta.

He reclamado la visita del médico al Sergas tres veces, y este viernes pasado 7 de mayo, frente a la dejación médica, he recurrido ya a la vía judicial, en el Juzgado nº 2 de la ciudad de Pontevedra, para que venga su médico de atención primaria del ambulatorio Virxen Peregrina de Pontevedra, y por ahora no ha venido ningún médico.

Veremos qué pasa.

La dejación a los grandes dependientes y discapacitados es impresentable por parte del Sergas.

En el caso de mi padre, en 14 meses no ha venido ningún médico, habiendo reclamado dicha asistencia por tres veces, la cuarta está siendo vía juzgado, teniéndome que encargar yo, todos los días del año, de medir la temperatura, gestionar cuando si/no se le suministran los antibióticos por “supuesta” infección de orina, ni siquiera le hacen el seguimiento presencial en estos 14 meses de sus graves patologías.

La valoración de discapacidad, conseguí que se la hiciesen, y tampoco vino ningún médico, no sé como es posible que le hubiesen dado la máxima discapacidad, si no vino nadie. La hicieron con los datos que tiene. ¿Qué datos si nadie lo ha visto? De dependencia, sí que vino la trabajadora de ese organismo. Vio lo que había y ya le ha dado el grado III.

Si desean las reclamaciones, denuncias, el ninguneo, dejación médica, no duden en solicitármelo.

Insisto, he pedido/reclamado que su médico venga a realizar un chequeo presencial de él, y comentar lo de la vacuna, y el resultado es el explicado.