En el centro de la ciudad, y muy cerca de la plaza de abastos, se encuentra un espacio de la antigüedad clásica, conocido como el Castro de Alobre.

Hace unas semanas y con mucha fanfarria se ha anunciado que ese pedazo de tierra (castro) se convertirá en un imán turístico.

La musealización de este castro fue muy criticada, por la simple razón de que aún falta mucho por descubrir y no comprendemos la pasividad de nuestros gobernantes, por no exigir a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, la continuidad de las excavaciones. En la Galicia conservadora es muy complicado hacer preguntas difíciles, pues se ven como un ataque, y esto tendrá que desaparecer. Esta musealización no refleja las raíces de la ciudad, ni tampoco nos acerca al pasado, pues es un poco, de todo lo que conocemos.

Se ha perdido una gran oportunidad de presentar un castro mucho más amplio y con relatos desconocidos, un museo al aire libre, que despierte la curiosidad de los amantes de la cultura. Para hacerlo más interesante, se tendrá que colocar una placa conmemorativa, en la que se pueda leer: “Aquí estuvo Carmela Silva”.