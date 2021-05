Una vez finalizado el plazo para la aplicación del estado de alarma, no se puede dejar toda la responsabilidad de dictar normas restrictivas para hacer frente la pandemia en manos de las CC AA. Porque, Sra. Calvo, me parece una desfachatez despacharse con un Decreto Ley para dejar la responsabilidad de resolver estos conflictos en manos del TS; así como considero incorrecto decir, como lo hace la ministra de Sanidad, que las CC AA, tienen todas las herramientas necesarias, a la hora de dictar normas restrictivas, para hacer frente a los distintos casos que se pudieran dar, como rebrotes de contagios. Pues como se pronuncian distintos magistrados del alto tribunal: “El estado de alarma es el único instrumento para limitar derechos fundamentales, como cierres perimetrales o toques de queda”. Es por ello, que ya desde hace más de un año, los presidentes de las CC AA, demandan del gobierno una LO, que sustituya al ya suprimido estado de alarma, pero hasta la fecha solo han tendido la callada por respuesta, como es el caso de Galicia, donde el presidente Feijóo solicitó en su día, una ley de salud, proposición que fue autorizada por el parlamente gallego, pero denegada por el gobierno y recurrida ante al TS. Ante tal negligencia y desgobierno, cabe preguntarse: ¿Para qué nos sirve un gobierno como este? Que no solo se desentiende del problema, sino que da la espalda a las propuestas de las CC AA. En fin, ante este vacío legal, cobra vigencia el mensaje del viejo eslogan popular: “Sálvese quien pueda”.