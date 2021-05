As siglas viríanme como o anel ao dedo se significaran “slower, older and smarter”, é dicir máis lento, de máis idade e máis intelixente.

Estas siglas resumen a situación que quixera expresar para evitar un dano que pode ocorrer senón se poñen os medios para evitalo.

Como é sabido o carril bici de Samil a Teis está tendo unha boa acollida e cada vez son máis as persoas que poden utilizalo.

O tramo que vai dende a rotonda de Castelao, onde está o barco, ata o cruce da rúa Redondela ten unha acusada pendente que hacia Samil pode facer que calquera persoa que circule polo carril bici nunha bicicleta, patinete eléctrico, skate, ou similar, poida acadar certa velocidade. De aí que nese tramo precísase ao mellor, non máis lentitude, pero si máis control.

Por outra banda nese espazo hai moitos cruces transversais para peóns, algúns deles transitados por persoas de maior idade, segunda palabra das siglas, como poden ser as que viven nunha residencia xeriátrica situada na zona.

Pois ben, nese mesmo tramo hai uns vellos setos, non armoniosos, nin contínuos nin homoxéneos, que medraron ao “tuntún” entre a beirarúa pegada a avenida de Castelao e o carril bici. Nalgúns sitios chegan a acadar máis de dous metros de altura e fanse densos e espesos imposiblitando aos peóns poder visualizar o carril bici, e por ende os usuarios do carril bici, atisbar a presencia de peóns dispostos a transitar polas beirarúas transversales.

Si ben é certo, que o carril bici está perfectamente sinalizado, con pasos de preferencia para os peóns e con outras sinais complementarias, de nada valen se non hai visibilidade para poder facilitar o seu cumprimento. De aí que se me ocorre chegar a terceira das palabras que corresponde as siglas. Sería máis intelixente evitar atropelos –algún xa houbo– sustituíndo esos setos por outros máis baixos e/ou de menos densidade, que permitirán a visibilidade aos peóns e aos usuarios do carril bici.

Por iso mesmo instamos ao Concello, Concellería de Parques e Xardíns, buscar unha medida máis intelixente, a derrradeira palabra, xa que o custo non sería excesivo e por iso recurrimos a outro dos posibles significados das siglas S.O.S. “si opus sit”, si fora necesario.