Recuerdo a la perfección aquellos años, pues tenía 33 años cuando fallece Franco y tengo muchos recuerdos de su época.

Una de las páginas mejores de nuestra reciente historia ha sido la Transición, pues sin grandes traumas hemos pasado de una dictadura a una democracia. El único obstáculo que hemos tenido han sido los alevosos y cobardes ataques de la banda terrorista ETA a las Fuerzas Armadas, que estas, dando un ejemplo de supieron callar y aguantar, no contestando a esos cobardes.

El odio del que usted habla ha sido provocado de forma alevosa por un irresponsable presidente como Zapatero. Empieza a remover odios y recordar lo que ya teníamos superado y que nos ha llevado a esta lamentable situación. De sobra sabemos todos lo que ha pasado, el comportamiento de unos y de otros, reprobables y criticables los dos, pero tengo que decir con importantes diferencias, que llevaría su tiempo explicarlas y diferenciarlas.

De la guerra incivil debemos de tomar muchas lecciones, sobre todo a nuestros sucesores, pero por encima de todo hay que contar la verdad por dura que sea, pero jamás tratar de reescribir la historia como tratan de hacer algunos que se hacen pasar por historiadores, que su primera misión es narrar los hechos con la mayor objetividad, hablando de unos y otros, pero sin tomar partido por ninguno de ambos bandos, esa es su verdadera misión.

Cita a la periodista Angels Barceló, no comparto su actuación, pues al igual que los historiadores no deben tomar partido en sus actuaciones, deben de ser frías y objetivas, pero en este caso no ha sido así. Su postura era muy clara, como estar más a favor de Pablo Iglesias que de Rocío Monasterio. Le recuerdo que Vox es un partido más, con cuatro millones de votos. Eso de extrema derecha es un mal concepto, es una derecha seria a la que las izquierdas no están acostumbradas.