No por esperado, el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha sido sorprendente. Victoria que puede tener muchas lecturas, pero principalmente supone un éxito del bien hacer en la política, como es el de permanecer firme en los principios y pautas de comportamiento de la gestión, defendiéndolos con valentía ante todo tipo de ataques de sus adversarios, haciendo prevalecer la verdad sobre la mentira y la libertad sobre el miedo. Pero aparte de todo esto, el resultado de estas elecciones ha tenido unas consecuencias dignas de reseñar, como es la retirada de la vida política de Pablo Iglesias, el descalabro del PSOE, con su presidente Sánchez a la cabeza, pues no podemos olvidar que fue él y no Gabilondo quien dirigió la campaña de su partido, y la constatación de que el PP está entrando en una recuperación importante de su electorado. Porque, así como en Galicia Alberto Núñez Feijóo consiguió mayoría absoluta, ahora en Madrid se afianza como la primera fuerza política. Así las cosas, esperemos que estos excelentes resultados sean premonitorios de los que, más pronto que tarde, se produzcan en las próximas elecciones.