Igual que resulta reconfortante que la justicia permita presentar nuevas pruebas al ya declarado culpable para intentar reabrir su caso ante un tribunal, parece desconcertante hacerlo ante los micrófonos en una rueda de prensa como el exalcalde de Ponferrada tras haber sido encontrado culpable de acoso sexual a una funcionaria. Si considera que la sentencia del caso Nevenka es injusta presente las nuevas pruebas de que disponga, que no garantizarán su absolución aunque sí su indefensión, cosa improbable mientras recurra al desprestigio público de la víctima para que no vuelva a pisar más su ciudad, justicia vengativa que de momento parece estarle saliendo bien. Al igual que la medicina le permite una segunda opinión, la justicia también pero, claro, si busca el amparo televisivo no encontrará el judicial y no obtendrá más que la satisfacción personal de una venganza. Para la justicia no existen ediles, famosos o funcionarios; todos somos iguales.