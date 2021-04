Buenos días, como paciente de la unidad de Digestivo del Chuvi querría felicitar al equipo médico y de enfermería por el reconocimiento recibido recientemente, la Certificación de Calidad del Grupo Español de Trabajo en Enfermedades de Crohn y Colitis Ulcerosa, el mayor reconocimiento en España.

Como usuario de dicho servicio desde hace más de treinta años, doy fe de su calidad tanto médica como humana y me alegra enormemente el reconocimiento oficial de este grupo humano, convirtiendo al centro en referente nacional en la especialidad. Quiero personificar en la figura del doctor Santos Pereira y de Dolores Rodríguez (Lola), ya jubilada, cuya paciencia y saber hacer me acompañaron en la horas más difíciles y sin los cuales quizá no podría estar escribiendo estas líneas ahora mismo.

Quiero romper una lanza, una vez más, por la sanidad pública gallega, que demuestra cada día su nivel y vocación, a pesar de las dificultades y las continuas piedras en el camino. Por último quisiera reiterar mis felicitaciones y enhorabuena por el reconocimiento.