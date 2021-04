Es cuanto menos sorprendente que algún político gallego y algún sindicalista agrario reivindiquen una nueva ley de caza para que sea la Xunta quien pague los daños provocados por los jabalíes y corzos en el interior del perímetro de los tecores.

Los tecores son sociedades privadas de cazadores, que tienen acotadas miles de hectáreas de terreno con la propiedad de las especies cinegéticas existentes en esos montes donde se puede cazar.

Única y exclusivamente son, deben ser, estas sociedades las que respondan de esos daños provocados a agricultores y ganaderos.

En nuestros días, son cientos, miles, de sociedades privadas de todo tipo, que desaparecen por falta de solvencia económica. No pueden pagar luz, agua, seguros, etc. Y, aquí, no viene la Xunta ni nadie a pagar esas deudas. Nadie se hace cargo de ellas.

Volviendo al tema de la caza, la actual ley, Ley 13/2013, es muy reciente, tan solo ocho años. Es una buena ley. En ella se contempla la creación de los tecores autonómicos en Galicia. Esto aún no es realidad. De llevarse a cabo, daría solución a muchos problemas, entre ellos, los daños de la fauna a los campos y demás. Sin sacar derechos a nadie. Al contrario, podría acabarse de una vez con las desigualdades y discriminaciones existentes entre los cazadores gallegos.

Volviendo a los tecores, sociedades privadas, aquellos que no tengan base económica para poder pagar un seguro que haga frente a los daños, poder crear algún puesto de trabajo con guardas de campo de caza, etc., deben disolverse.

Entonces sería la Xunta quien gestionase esos terrenos como tecores autonómicos. Los socios de esos tecores privados desaparecidos podrían seguir cazando donde cazaban, pagando cristianamente como todo ciudadano, nadie se lo impediría.

Por otro lado, los tecores, sociedades privadas, solventes económicamente, adelante, sin problemas, pero cumpliendo la ley.

Por lo tanto, en momentos tan difíciles como los actuales, con la pandemia y sus destrozos, no es momento para reclamar una nueva ley de caza. En todo caso, los dineros que maneja la Xunta, el dinero público, el de todos, sí debe emplearse para ayudar a tanta gente necesitada, hay muchas colas de pobreza.