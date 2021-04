Conozco a gente que desde que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma, en marzo del año pasado, están confinados en sus casas por miedo a contagiarse. Este miedo hace que estén muertos en vida y que no disfruten de la vida, que puede ser hermosa cuando partes de la base que somos unos peregrinos y vamos siempre caminando para llegar a un destino que los creyentes sabemos que será el paraíso.

Pedro Sánchez y su gobierno socialista-comunista nos comunica que a partir de mediados de mayo no permitirá que las comunidades apliquen estados excepcionales y esto es una verdadera barbaridad, pues todos vemos cómo en nuestro país llamado España hay zonas con un mínimo de contagio y otras con alerta roja.

Sánchez está hecho un fenómeno, cualquier día los suecos le darán el premio Nobel de la mentira.

Pero la vida sigue y los occidentales celebramos el domingo de Resurrección, en que Cristo venció a la muerte y nos prometió un paraíso a pesar de nuestros desamores e infidelidades.

Tenemos que estar alegres y optimistas y no tener miedo ni a la vida ni a la muerte, a la vida pues es la gran oportunidad que tenemos para practicar el amor con todos, con los nuestros y con los demás, no sólo con los que nos caen bien, pues si así hiciéramos, ¿qué mérito tendríamos? El Señor nos lo decía, así actúan los paganos que tienen muchos dioses: dinero, placer, poder, etc. El Señor resucitado nos invita a perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás, pues si no no tendríamos premio.

Estamos adentrándonos en la primavera y podemos disfrutar de este paraíso terrenal que es este interland de la ría de Vigo. Tenemos un clima de cine, no baja la temperatura de diez grados y no sube de treinta, las playas están llenas y las playas nos igualan a todos, podemos disfrutar todos sin distinción de clases.

El tener miedo es un síntoma de falta de confianza en nuestro padre Dios que hace salir el sol a buenos y malos.

Hemos dejado hace días el invierno, no sigamos invernando, en primavera renace toda la flora y la fauna y nosotros somos una fauna privilegiada porque Dios nos creó a su imagen y semejanza.

Para los que somos mayores, el tiempo nos apremia ahora que la vida es una maravilla porque no tenemos el estrés de una vida laboral llena de responsabilidades y preocupaciones. Vivamos la vida sin miedo y con esperanza, haciendo felices a los nuestros y peleando siempre, pues nuestro peor enemigo somos nosotros mismos.

Así como hay gente con miedo, también hay mucha gente maravillosa que con problemas graves (cáncer, etc.) ponen buena cara y hacen vida normal.

Estos santos del siglo XXI nos sirvan de referencia para seguir caminando hasta que el Señor quiera.

*Miembro del Club 55