As persoas con discapacidade e, sobre todo, aquelas dependentes están a sufrir graves consecuencias coa Pandemia: déficit de atencións terapéuticas e asistencial, illamento, estrés psíquico e emocional...

Certo é que na actualidade se están a vacinar ao Grupo 4, composto por grandes dependentes (grao III) segundo a Lei de Dependencia, non institucionalizadas.

Pero, non se inclúen aos dependentes severos, grao II, persoas dependentes que necesita axuda doutra para a realización das actividades da vida diaria varias veces ao día, estando atendidas por persoal do SAF ou Asistentes Persoais.

Somos persoas con paralese cerebral, enfermedades neuroxenerativas, secuelas de poliomielite... Estamos considerados como crónicos. Por iso, é difícil de entender que este grupo non se considere como prioritario.

Na última estratexia do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde: as persoas dependentes do Grao II seguimos sen ser grupo prioritario.

En fin, non se trata de “saltar a cola”, senón de ternos en conta como grupo prioritario, sen máis.