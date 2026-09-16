ARVI y el futuro de la pesca

Un año más, la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) organizó una conferencia internacional, la número trece, sobre el futuro de la pesca. En esta ocasión se habló fundamentalmente del futuro de las empresas pesqueras ya que, según ARVI, sin empresas económicamente viables no habrá flota, sin flota no habrá pesca y sin pesca Europa será más dependiente de terceros países y menos soberana en un ámbito tan importante como es la alimentación.

Hacer una conferencia internacional sobre pesca en Vigo no sorprende a nadie ya que, como se mencionó más de una vez, la ciudad es la capital pesquera de Europa. Tanto por la importancia de sus desembarcos como, quizá especialmente, por su aportación al empleo, a la economía y al abastecimiento alimentario.

Las presentaciones de los ponentes fueron realmente interesantes y muy claras. En las charlas se reconoció que la política pesquera de conservación de los recursos tuvo un claro éxito, al menos en el Atlántico, que ha producido la mejora y recuperación de muchas de las poblaciones pesqueras. Por ello se alabó la importante labor de los científicos marinos.

Pero se recordó, machaconamente, que la actividad pesquera tiene que basarse en la triple sostenibilidad: la biológica, la económica y la social. Se ha conseguido mucho en la sostenibilidad biológica y ahora es necesario avanzar en la sostenibilidad económica y en la social.

Para mejorar la sostenibilidad económica se precisan empresas fuertes con una sólida seguridad jurídica. Por ejemplo creando registros de buques realmente adaptados a la realidad de la flota pesquera. Se insistió en ello ya que la inscripción de un buque en un registro determinado conlleva diferentes obligaciones pero también beneficios tanto económicos como fiscales.

También se reflexionó y debatió sobre qué tiene más valor, un barco de pesca o los derechos de pesca del barco. Muchos afirmaron que tienen más valor los derechos de pesca si son transferibles. Nadie cree que sea probable aumentar las capturas en un futuro, ni tampoco mucho los precios, por lo que se consideró que se debe aumentar el valor añadido de los productos pesqueros a través de acciones o presentaciones innovadoras.

Se recordó que con una flota envejecida —la española tiene una media de 37 años de edad—, la competitividad es difícil. Se necesita sustituir los barcos obsoletos por otros nuevos más seguros, eficientes, sostenibles y más habitables y cómodos. El gran problema es que la renovación de la flota y su adaptación a los tiempos actuales, con necesidad de grandes espacios para mejorar la habitabilidad, imprescindible para atraer a la gente joven hacia la pesca, y para introducir nuevos combustibles más eficientes que necesitan tanques de almacenamiento más voluminosos, está restringida, cuando no prohibida, por la legislación comunitaria que no admite aumentos ni en el tonelaje de registro bruto ni en la potencia de los motores.

Aunque como ven se habló de muchas cosas, y de otras más que no cito en este artículo por no extenderme demasiado y por no repetir lo que ya trató el excelente periodista de FARO DE VIGO Adrián Amoedo, solamente comentaré otros dos asuntos que me llamaron la atención: la necesidad de relevo generacional tanto en pescadores como en armadores y, esto es lo que aún más me llamó la atención, en consumidores. Los adultos consumimos bastante pescado, pero los niños y jóvenes no. Y es algo que hay que solucionar por la sostenibilidad del sector pequero pero, sobre todo, por la salud de niños y jóvenes. Comer pescado es más sano que no comerlo.

Y, finalmente, hablando de quién financiará la pesca del futuro, se consideró que tienen que participar tres actores: los armadores, el sector público y las entidades bancarias. Nada nuevo. Pero como biólogo me llamó la atención la afirmación de que las entidades bancarias para dar créditos ya tienen en cuenta el estado de los recursos. Lo considero completamente lógico. Pero me sorprendió.

Fue una muy importante e interesante conferencia internacional, felicito a ARVI por haberla organizado un año más.