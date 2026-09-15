Utilidad y uso de los espías

«Gasta menos que Portugal en espías», suelen decir los españoles más castizos cuando quieren reputar a alguien de tacaño. Ignora uno si la República vecina -y, esta sí, amiga- dedica poco presupuesto a los servicios secretos. Pero si así fuese, eso no haría sino demostrar la agudeza de sus gobernantes. Los espías no sirven más que para enredar.

Famosa fue, por ejemplo, la pertinaz afición de los agentes del MI6 británico a la cerveza y a pasar secretos de Estado al Kremlin, cuando la Unión Soviética era el enemigo. Algunos fueron reclutados por el KGB como agentes dobles en la Universidad de Cambridge; y uno de ellos llegó a formar parte del círculo de amistades de la reina Isabel II.

Cierto es que, a cambio, el espionaje fue un excelente pretexto para la narrativa de John Le Carré y, por supuesto, la de Ian Fleming, inventor de James Bond.

Son cosas que les ocurren a los países que, a diferencia de los inteligentes portugueses, gastan considerables cantidades de dinero en los servicios llamados, por alguna extraña razón, de Inteligencia. Hasta la CIA y el legendario Mossad han tenido fallos clamorosos.

Se ha debatido precisamente estos días sobre el papel desempeñado por el Centro Nacional de Inteligencia español en el embrollo de Ceuta. La única evidencia que arroja hasta ahora el caso es la ilimitada ineptitud del Gobierno, incapaz de dar una a derechas o siquiera a izquierdas en este asunto.

Mes y pico después de los hechos se ha sabido por fin que el Centro encargado de recabar información avisó un día antes de la muy probable irrupción de una multitud de ciudadanos marroquíes y de otros países en territorio de soberanía española.

La advertencia, secreta por su propia naturaleza, fue cursada también al Gobierno de Marruecos, lo que es mucho menos sorprendente de lo que parece. A fin de cuentas, las fuerzas policiales de ese país tienen la encomienda de vigilar la frontera de su lado para impedir que su propia gente se les marche a chorros sin presentar antes pasaporte.

No parece que los marroquíes le dieran mayor valor a la advertencia; y hasta hay quien afirma que los gendarmes hicieron la vista gorda en el mejor de los casos. En el peor, habrían colaborado a guiar a los irregulares hasta la frontera española. Cada cual atiende a sus intereses, como es natural.

Más notable parece que tampoco las autoridades españolas reaccionasen al aviso, por escaso que fuera el margen para actuar. Si gobernar es prever los acontecimientos antes de que dejen de tener remedio, queda claro que el Gobierno ha suspendido en esta elemental asignatura.

No queda sino admirar la inteligencia de los gobernantes portugueses, si es cierto que no gastan mucho en la financiación de servicios de Inteligencia. Para el caso que se les hace…