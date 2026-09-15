Carriles bici, no autopistas

Pocas cosas aportan cuando eres niño mayor sensación de libertad, independencia y velocidad —todo hay que decirlo— que una bicicleta. Lo comprobé este fin de semana con mis hijos. Con la mayor (7), el sábado, tras un paseo padre-hija de unos seis kilómetros por la costa, con parada en boxes a la vuelta para tomar un helado —había que reponer fuerzas—; y con el pequeño (4), el domingo, cuando por fin se soltó con una bici de mayores. Iba a sujetarlo, pero, al segundo, me dijo «déjame» y empezó a pedalear como si lo hubiese hecho toda la vida. Dos escenarios y dos protagonistas diferentes, pero la misma sonrisa de felicidad.

Bromeamos en casa con que el próximo año ya podemos ir a competir en familia a O Marisquiño, con Pity y compañía. Por cierto, el peque también quiere ser skater: se quedó alucinado con el ambiente del festival en Samil a principios de agosto —hasta a mí me entraron ganas de subirme a una tabla—. ¿Qué mejor plan que disfrutar del viento en la cara, el sol y esa sensación de independencia que aportan las dos ruedas? Además, tenemos variedad de carriles bici, sendas ciclopeatonales y demás variantes surcando estas Rías Baixas nuestras. Aunque, lo reconozco, lo de los ciclocarriles me impone respeto, por no decir miedo.

Miedo, lógicamente, a que el crío, que por muy «profesional» que se crea está empezando, se cruce de repente o pare de sopetón. A que se caigan por no ir atentos o porque choquen, queriendo o sin querer —cosas de hermanos—. Pero, sobre todo, a que se los lleve por delante una bici o un patinete… eléctricos.

Y es aquí donde conviene poner el acento: hay carriles bici que se han convertido en auténticas autopistas para los vehículos de movilidad personal (VMP). No tengo claro si pueden circular o no por todas estas sendas —en Vigo sí—, concebidas para desplazamientos tranquilos, no para correr. Lo que sí tengo claro es que no deberían hacerlo a las velocidades que alcanzan algunos. No me extraña que luego ocurran accidentes como el de este fin de semana en Baredo, donde el conductor de un patinete eléctrico se dio a la fuga después de golpear a una ciclista estadounidense de 62 años que estaba de ruta con un grupo de turistas.

Como en la carretera, debe haber límites de velocidad claros y, sobre todo, control. Ya bastantes obstáculos tenemos que esquivar por algunas de estas sendas —como la de Beiramar, donde peatones y ciclistas comparten espacio con vallas, semáforos, farolas, mobiliario urbano y demás— como para tener que estar pendientes, además, de que un Fittipaldi a lomos de un VMP te lleve por delante.

Que nuestros hijos aprendan a montar en bici debería darnos miedo solo por una cosa: que se caigan. Forma parte del aprendizaje. Lo demás, sinceramente, debería depender de que quienes compartimos estas sendas entendamos que no estamos solos. Que levantar un poco el pie del acelerador —o, en este caso, dejar de apretar el botón— también es una forma de respetar a los demás.

Un carril bici debería servir para ganar libertad, no para perder seguridad. Conviene recordarlo antes de que confundamos una senda para pedalear con una autopista: aquí no se trata de llegar antes, sino de que todos lleguemos... con una sonrisa en la cara.